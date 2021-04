Heidelberg. Einen Tag nach dem klaren Bürgerentscheid gegen das Ankunftszentrum auf den „Wolfsgärten“ in Heidelberg blickt die Stadt nach vorn: Bis zur Sommerpause, hofft Stadtchef Eckart Würzner, soll es eine politische Entscheidung zu einem Alternativstandort geben. Die klare Ablehnung über alle Stadtteile hinweg verzögere indes die „zügige Entwicklung“ des neuen Stadtteils Patrick-Henry-Village (PHV). Dort ist das Ankunftszentrum seit 2015 untergebracht. „Wir hätten uns aus diesem Grund ein anderes Ergebnis gewünscht“, betont Baubürgermeister Jürgen Odszuck. 43 364 Bürgerinnen und Bürger gaben eine gültige Stimme ab, 30 496 kreuzten „Ja“ an.

„Im Moment stehen wir ohne einen Beschluss für einen Standort da“, formulierten Würzner und Odszuck eine „Pattsituation“. „Viele Optionen haben wir nicht“, sagte Würzner. Für viele Standorte gebe es nämlich bereits einen ablehnenden Beschluss. So blieben eigentlich nur noch das Airfield – das aber zu einem landwirtschaftlichen Park umgestaltet werden soll – und PHV.

Vielleicht könne mit abgespeckten Plänen ein Kompromiss gefunden werden, glaubt Odszuck. Angedacht sind nun auch regionale oder dezentrale Lösungen oder ein Ankunftszentrum, bei dem zum Beispiel das Verwaltungsgebäude nicht hinter Zäunen geschützt und aus dem großen Komplex herausgelöst werden könne. „Wir müssen schnell aus der Blockade rauskommen“, sagte Odzuck mit Blick auf das Dauer-Diskussionsthema „Betriebshof“: Die Suche nach einem neuen Standort beschäftigt die Stadt bereits seit zwölf Jahren. „PHV wurde sehr intensiv im Bürgerentscheid diskutiert“, sagte Würzner, „aber es ist nicht so einfach wie manche denken, das in einen urbanen Stadtteil zu integrieren.“ Pro Jahr kämen rund 35 000 Geflüchtete an. Das sei eine „enorme Größe“, da müssten die Abläufe und Strukturen funktionieren, und das Land müsse für die Sicherheit sorgen. „Es geht nicht darum, einfach um ein paar Wohnhäuser zu erweitern.“ Und welche Auswirkung hat die Entscheidung für das Areal „Wolfsgärten“ in Wieblingen? „An den Vorgaben ändert sich nichts. Es bleibt eine ausgewiesene Gewerbefläche“, sagte Würzner. Es dürften nun also Unternehmen auf die Stadt zukommen, die auf der Suche nach einem Betriebsstandort sind. miro