Komplett gesperrt – Weltkriegsbombe wartet auf Entschärfung

Heidelberg. Bei Bauarbeiten in der Heidelberger Bahnstadt ist nördlich der Halle02/Max-Jarecki-Straße eine 250-Kilo-Weltkriegsbombe gefunden worden. Wie Polizei und Stadt Heidelberg mitteilen, wurde der Bereich weiträumig abgesperrt. Die Entschärfung soll an diesem Freitag stattfinden. Dazu muss ein großräumiges Areal um die Fundstelle evakuiert werden. Betroffen sind ein Großteil der Bahnstadt und Teile von Bergheim. Mehrere Tausend Menschen müssen bis 12 Uhr den Bereich verlassen haben. Ab 7 Uhr wird das Gebiet abgeriegelt. Eine Vollsperrung des Hauptbahnhofs soll so lange wie möglich vermieden werden. Die Stadt Heidelberg richtet im SNP-Dome einen Aufenthaltsbereich für Anwohner ein. Es muss mit Behinderungen im ÖPNV und Individualverkehr gerechnet werden. sho/tbö (Bild: René Priebe

