Rhein-Neckar. Ein schönes Kleid anziehen, sich schminken oder den Anzug hervorkramen: Wer sich für einen Abend im Theater schick macht, genießt bereits beim Aufhübschen die Vorfreude. Aufgrund der geschlossenen Kulturstätten müssen die Menschen derzeit darauf verzichten. Daher möchte die SAP mit einer virtuellen Veranstaltungsreihe ihren 23 000 Mitarbeitern den Lockdown versüßen und gleichzeitig die von der Pandemie hart getroffene Kunst- und Kulturbranche unterstützen. Im Rahmen des „SAP Varieté“ hat die Personalabteilung ein buntes Programm auf die Beine gestellt.

AdUnit urban-intext1

Mit virtuellen Veranstaltungen kennt sich SAP aus. „Wir haben über das vergangene Jahr hinweg viele virtuelle Aktivitäten angeboten“, erzählt Nina Straßner, SAP Diversitätschefin für Deutschland. Dazu zählt etwa eine Lesung mit Autor Sebastian Fitzek, der Tipps fürs Homeoffice gab oder ein virtuelles Grillfest. Der Belegschaft geht es nicht nur um den Spaß: Gleichzeitig soll es mit einem guten Zweck verbunden sein.

„Es geht darum, die Mitarbeitenden glücklich zu machen und die Relevanz von Kunst und Kultur für die Gesellschaft hervorzuheben“, erklärt Nina Straßner. „Die Kunstschaffenden vermissen und brauchen Publikum sowie Einnahmen.“ Gleichzeitig brauche die Gesellschaft die kulturelle Vielfalt. So kam Straßner mit der SAP Projektmanagerin Leonie Dietterle darüber ins Gespräch, wie man beides verbinden kann. Sie beschlossen: „Lasst uns mal wieder virtuell ausgehen.“ Schnell war auch SAP Deutschland Personalchef Cawa Younosi überzeugt. Für das „SAP Varieté“ aktivierten die Mitarbeiter ihre Netzwerke, um geeignete Protagonisten zu finden. „Die Initiative ,Ohne Kunst du Kultur wird’s still’ war dabei ebenfalls eine große Hilfe.“

Theatergruppe tritt auf

So startet das „SAP Varieté“ am Donnerstag mit einem Grand Opening. „Wir treffen virtuell interessante Menschen“, verrät Straßner. Statt zur Fernbedienung zu greifen, gestalten die Zuschauer dann am 25. März die Corona-Komödie/Tragödie „No more Netflix please“, die von einer Heidelberger Theatergruppe gezeigt wird. Nach den Shows sollen auch die Menschen hinter der Bühne zu Wort kommen und einen Einblick geben, vor welche Herausforderungen die Pandemie sie stellt. „Empathie ist in diesen Zeiten ein zentraler Schlüssel, damit das Miteinander funktioniert.“

AdUnit urban-intext2

Maßgeblich am Konzept beteiligt ist auch der Schauspieler Gideon Rapp. Über einen Kollegen aus Trier entstand der Kontakt zur SAP-Mitarbeiterin Debora Murseli. Auf dem Wunschzettel stand eine lustige Show im Bereich Stand-up-Comedy. Da die Zeit zu knapp war, ein neues Stück zu schreiben, schlug der Stuttgarter eine Aufführung im Stile der TV-Show „Schillerstraße“ vor. „Ich habe Kollegen aus Stuttgart gesucht, die im Improtheater fit sind“, erzählt der 38-Jährige. Neben Rapp werden auch Amelie Sturm, Udo Grunwald und Natasa Rikanovic beim „Homeoffice SAPiens Improtheater“ am 2. März virtuell agieren. Die Figuren seien alle sehr überzeichnet. „Wir wollen keinem auf dem Schlips treten“, betont Rapp. „Dann kam mir die Idee, dass die Mitarbeiter mitmachen könnten.“ Per Chat geben sie Anweisungen, die Murseli jeweils nur an den betreffenden Akteur weiterleitet. „Dadurch kann für die SAP-Mitarbeiter das Ganze sehr witzig werden, weil sie das Stück mitgestalten“, sagt Rapp. „Wir haben auch einen roten Faden, an dem wir uns entlang hangeln können, falls keine Kommentare kommen.“ Zudem wird Rapp am 18. März bei einer Märchenstunde die Kinder der Mitarbeiter mit Grimms Märchen unterhalten. „Es soll eine schöne Atmosphäre wie beim Sandmännchen entstehen.“ Er freut sich, auf der Bühne zu stehen. „Not macht erfinderisch. Das Schöne ist, dass Unternehmen, die von der Corona-Krise nicht finanziell gebeutelt sind, Branchen unter die Arme greifen, die es sind.“

Spenden erwünscht

Obwohl für die Mitarbeiter die Programme kostenlos sind, wolle man intern sicherstellen, dass die Protagonisten finanziell von der Plattform profitieren, sagt Straßner. „Der virtuelle Hut ist auch aus dem Bedürfnis der Mitarbeitenden entstanden, die Akteure zu unterstützen. Das war schon bei vergangenen Events ein wichtiger Bestandteil des Gefühls, füreinander da sein zu wollen.“ Straßner kann sich vorstellen, kulturelle Veranstaltungen künftig auch für Externe anzubieten. „Wir denken über ein virtuelles Festival nach, solange es einen klaren Fokus auf den guten Zweck hat“, sagt sie. „Wir werden das Ausgehen nicht ersetzen können, aber wir können unseren Beitrag dazu leisten, dass es auch in Zukunft nicht still wird.“