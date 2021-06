Kollision mit Straßenbahn

Heidelberg. Ein Auto ist am Montagmorgen in Heidelberg mit einer Straßenbahn kollidiert. Nach Angaben der Polizei von Dienstag war ein 39-jähriger Autofahrer gegen 8.40 Uhr auf der Dossenheimer Landstraße unterwegs und wollte auf Höhe der Fritz-Frey-Straße an einer grünen Ampel die Schienen der Straßenbahn queren. Eine herannahende 49-jährige Straßenbahnfahrerin konnte ihre Bahn nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte mit dem Audi. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Ob die Fahrerin der Straßenbahn bei Rot gefahren ist, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/1 74 41 11 beim Verkehrsdienst Heidelberg zu melden. mk

