Kollegen ins Koma geprügelt

Heidelberg/Sinsheim. Weil sie am 28. Juni 2020 einen Trucker bis zur Bewusstlosigkeit geprügelt haben sollen, müssen sich seit Dienstagmorgen zwei 56 und 42 Jahre alte Lkw-Fahrer vor dem Heidelberger Landgericht in einem Berufungsverfahren verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen gemeinschaftlich begangene gefährliche Körperverletzung vor. Die Gewalttat auf dem Gelände der Tank- und Rastanlage der A 6 in Sinsheim soll unter Alkoholeinfluss geschehen sein, Anlass war eine Streitigkeit unter mehreren Kollegen. Worum es dabei ursprünglich gegangen sei, daran können sich die Angeklagten nicht mehr erinnern. Das Opfer erlitt lebensgefährliche Verletzungen und musste unter anderem wegen einer Einblutung ins Gehirn, Rippenbrüchen und zahlreichen Hämatomen behandelt werden.

Gefährliche Körperverletzung Der Tatbestand der gefährlichen Körperverletzung wird im Strafgesetzbuch (STGB) in Paragraf 224 erklärt. Dort heißt es: „Wer die Körperverletzung ... 4. mit einem anderen Beteiligten gemeinschaftlich oder 5. mittels einer das Leben gefährdenden Behandlung begeht, wird mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.“ Der Versuch ist ebenfalls strafbar. Bei Körperverletzung (Paragraf 223) liegt das Strafmaß bei bis zu fünf Jahren. miro

Erst rollten sie zusammen quer durch Europa, dann schlug und trat der Größere seinen Kollegen ins Koma: Schon in der ersten Instanz hatten die Angeklagten das Geschehen weitgehend gestanden. Das Strafmaß indes erschien ihnen und ihren Rechtsanwälten zu hart. Der ältere Angeklagte berichtet nun dem Heidelberger Landgericht, dass er mit dem späteren Opfer zusammen schon länger durch Europa fuhr. „Wir kamen aus Barcelona“, schildert der 42-jährige Mittäter dem Schöffengericht unter dem Vorsitz von Michael Waldmann. Alle vier Stunden sei Fahrerwechsel gewesen.

Auf der Tank- und Rastanlage „Kraichgau Süd“ bei Sinsheim musste eine längere Lenkpause eingelegt werden. „Die Sanitäranlagen waren wegen Corona geschlossen“, berichtet der vierfache Vater von erwachsenen Kindern, der seit dem vergangenen Jahr in Untersuchungshaft sitzt. Da habe er sich an einen früheren Job erinnert – und daran, dass ein Landsmann und Kollege eine Unterkunft in Sinsheim besitzt: Der 42-jährige Mitangeklagte arbeitet für eine Spedition in Sinsheim und wohnt auf dem Firmengelände mit anderen osteuropäischen Arbeitern in Containern.

Der 56-Jährige rief ihn an und bat ihn, sie abzuholen, berichtet er. Sein Kollege ging derweil im Supermarkt einkaufen – unter anderem eine Flasche Wodka. Die leerten die beiden genauso wie eine Zwei-Liter-Flasche spanischen Weins, während sie auf den Landmann warteten. Der brachte sie schließlich zu seiner Unterkunft, wo sie nach dem Duschen gemeinsam mit anderen weiter tranken – bis der Streit entstand und bald mit ersten körperlichen Attacken ausgefochten wurde. Zurück auf dem Rastplatz soll die Prügelei schließlich eskaliert sein.

Drei Handy-Videos halten die brutalen Schläge und Tritte fest: Ein in der Nähe parkender Trucker hatte sie aufgenommen. Deutlich zu sehen: Als der Jüngere, bereits von den Schlägen und Tritten benommen, auf dem Asphalt liegt, geht der Ältere noch einmal zu ihm hin und tritt gegen den Kopf des Hilflosen. Der kippt nach hinten und steht nicht mehr auf. An einem Arm zieht der Stärkere später den leblosen Körper von der Straße weg zwischen die Lkw-Schluchten.

Ärztliche Hilfe kommt für den lebensgefährlich Verletzten erst Stunden später: Als er seinen Sohn und seine Frau anruft, lassen die ihn seine Handykamera einschalten – und sind entsetzt vom Ausmaß der Verletzungen. Sofort informieren sie den Arbeitgeber. Der ruft Polizei und Rettungskräfte, ergibt die Beweisaufnahme des Amtsgerichts.

Erinnerungslücken zur Nacht

Der Kollege indes verbringt die Nacht mit dem stark Blutenden in der Kabine des Lkw. „Er machte einen sehr ruhigen Eindruck“, berichtet ein Polizeibeamter, der am nächsten Tag zum Tatort kommt. Beide Angeklagten geben an, sich nicht an das brutale Geschehen erinnern zu können. Das Amtsgericht Sinsheim hatte die beiden Männer im Dezember 2020 zu jeweils drei Jahren Haft verurteilt und zur Zahlung von 10 000 Euro Schmerzensgeld verpflichtet. Beide Angeklagten strebten gegen das Urteil ein Berufungsverfahren an. Auch die Heidelberger Staatsanwaltschaft wollte das Urteil zunächst zugunsten eines Angeklagten anfechten, zog den Antrag aber dann zurück. Der Prozess soll am Freitag, 6. August, um 9 Uhr fortgesetzt werden.