Körperverletzung mit drei Verletzten in der Heidelberger Altstadt - Zeugen gesucht

Heidelberg. Bei einer körperlichen Auseinandersetzung sind am Sonntagmorgen drei Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war es gegen 4 Uhr vor einer Gaststätte in der Hauptstraße in der Heidelberg Altstadt zunächst zu Streitigkeiten zwischen einem Mann und einer Frau gekommen. Drei Männer im Alter von 23 bis 24 Jahren kamen hinzu und amüsierten sich über die Situation. Dadurch fühlte sich der Streitende offensichtlich provoziert. Kurz danach ging er mit zwei weiteren hinzukommenden Männern die drei Geschädigten an. Eines der Opfer ging zu Boden und zumindest zwei Täter traten auf den am Boden liegenden Mann ein. Die beiden anderen Geschädigten wurden jeweils durch Fausthiebe im Gesicht verletzt. Durch die Angriffe wurden alle drei Männer verletzt. Nachdem die drei Geschädigten flüchteten, wurden sie von den drei Angreifern verfolgt, konnten aber weiteren Handgreiflichkeiten entkommen.

Die drei Täter wurden wie folgt beschrieben: Eine Person soll etwa 180 cm groß sein und längere dunkle Haare (Rastalocken), die zu einem Zopf gebunden waren, haben. Der Mann trug eine rote Daunenjacke. Ein weiterer Täter soll 180 cm groß sein, dunkle kurze Haare haben und eine schwarze Wellensteynjacke mit gelben Logo getragen haben. Die dritte Person soll ebenfalls etwa 180 cm groß sein und mit Akzent gesprochen haben und er trug dunkle Kleidung.

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, unter der Telefonnummer 06221/991700, in Verbindung zu setzen.