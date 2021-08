Königstuhl wird fein gemacht

Heidelberg. In diesem Jahr wird auf dem Königstuhl großreinegemacht: Mit einer Putzaktion beteiligt sich die Stadt an dem weltweiten „World Cleanup Day“ (deutsch: Weltaufräumtag), der seit 2018 jedes Jahr am dritten Samstag im September stattfindet. Wie die Stadt Heidelberg am Freitag bekanntgab, wird am Samstag, 18. September, von 10 bis 13 Uhr, geputzt. Der Treffpunkt ist an der Wandertafel am Parkplatz Königstuhl. Die Aktion richtet sich laut Stadtverwaltung an alle, die gerne in der Natur unterwegs sind. Ausgestattet mit Müllsäcken und Zangen sollen sie den Wald von Unrat befreien. Die notwendigen Materialien werden vor Ort ausgegeben, hieß es weiter.

Die Anmeldung zu der Putzaktion ist telefonisch möglich unter der Rufnummer 06221/5 82 99 99 (8 bis 13 Uhr) und 06221 582 97 20 (8 bis 15.30 Uhr) oder per Mail an strassenreinigung@heidelberg.de. Die Anzahl der Teilnehmenden ist coronabedingt begrenzt auf maximal 50. Die Putzaktion wird auch bei Regen stattfinden. Die Stadt bittet die Teilnehmer, an festes Schuhwerk und bei Bedarf an regenfeste Kleidung zudenken.

Ursprünglich Bürgerbewegung

Beim „World Cleanup Day“ sammeln die Teilnehmer Müll in der Natur auf. © dpa

Der „World Cleanup Day“ will für das Problem der (Plastik-)Vermüllung auf der Erde sensibilisieren. Im Jahr 2020 haben sich weltweit mehr als elf Millionen Menschen in 160 Staaten daran beteiligt. Alleine in Deutschland wurden im vergangenen Jahr über 1200 Müllsammelaktionen mit über 80 000 Teilnehmern organisiert. Mit beachtlichem Erfolg: Weit mehr als 500 000 Kilogramm Müll – darunter 72 Prozent Plastikmüll – konnten von den Teilnehmern zusammengetragen und entsorgt werden.

„World Cleanup Day“ ist ein Projekt der Bürgerbewegung „Let’s Do It World!“, die 2008 in Estland entstanden ist, als 50 000 Menschen an einem Tag gemeinsam das gesamte Land von illegal entsorgtem Müll befreit haben. her

