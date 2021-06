Königin Maxima unterstützt KiTZ

Heidelberg. Das niederländische Königspaar Maxima und Willem-Alexander besucht vom 5. bis 7. Juli Deutschland – und bringt auch ein Geschenk für Heidelberg mit: Mit der Gründung eines Partnerinstitutes wollen das im Herbst 2014 gegründete „Prinses Máxima Centrum“ in Utrecht und das Hopp-Kindertumorzentrum Heidelberg (KiTZ) künftig zusammenarbeiten.

Junge Patienten sollen europaweit schneller von modernen und nebenwirkungsärmeren Therapie- und Diagnoseansätzen profitieren können, teilte die Pressestelle des DKFZ mit. Am Montag sei die Unterzeichnung eines Memorandums in der niederländischen Botschaft in Berlin geplant. miro