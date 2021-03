Heidelberg. Er stand bis Ostern 2019 am Herd des „959“. Dann kam Zwei-Sterne-Koch Tristan Brandt aus Mannheim als neuer Geschäftsführer in das Restaurant am Heidelberger Stadtgarten. Dustin Dankelmann (28) nahm sich eine Auszeit – und die Pandemie begann. Inzwischen hat das Kochtalent das Anbauen von Gemüse gelernt und meldet sich mit neuen Ideen zurück. Nun fehlt dem gebürtigen Neusser nur noch ein eigenes Restaurant – am liebsten hier in der Region.

AdUnit urban-intext1

Er wird als große gastronomische Hoffnung gehandelt: Dustin Dankelmann war im „959“ vom „Gault & Millau“ auf Anhieb mit 16 Punkten ausgezeichnet und bundesweit zur „Entdeckung des Jahres“ ernannt worden. Kurze Zeit später verließ er den Herd in der supermodernen Küche des Lokals am Adenauerplatz, in die jüngst Tausende Zuschauer der „Kabel 1“-Serie „Mein Lokal, Dein Lokal“ blicken durften.

Viele Tomatensorten

Gourmet-Ostermenüs für daheim Restaurants werden voraussichtlich bis zu den Osterfeiertagen in der Region noch nicht wieder öffnen können. Wer dennoch gerne ein festliches Menü von den Spitzenköchen der Region schlemmen möchte, kann von den Lieferdiensten profitieren, die einige Küchen anbieten. Hier einige Beispiele für fertige Menüs, die man nur noch auspacken und genießen muss: Martin Scharff („Schlossweinstube“) bietet vom 3. bis 5. April ein Sechsgänge-Ostermenü „to go“ für 79 Euro pro Person (u.a. Räucherforellen-Tartar, konfierte Perlhuhnkeule und Vanille Topfenmousse). Lieferung in Heidelberg gegen Gebühr oder Abholung im Schloss nach Termin. Ein Karfreitagsmenü gibt es ebenfalls – alles wird fertig zubereitet ausgeliefert. Info: www.heidelberger-schloss-gastronomie.de Das „Neo“ in der Bahnstadt liefert mit „Ghost Kitchen“ ebenfalls ganze Oster-Menüs nach Hause (www.neo-heidelberg.de)

Nicht im Streit ist Dankelmann gegangen, wie er betont. Ein Blick über den bekannten Tellerrand hinaus: Gerade junge Spitzenköche zieht es gerne regelmäßig weiter zu neuen Töpfen. In diesem Fall führte der Weg indes nicht ins nächste Spitzenrestaurant – sondern aufs Feld.

Rund 200 Quadratmeter groß war die erste Parzelle im Mikro Landwirtschaft Gemeinschaftsacker in Wieblingen, die Dankelmann mit den Kochkollegen aus dem „959“ beackerte – und bald vergrößerte. „Wir haben 130 verschiedene Gemüsesorten dort angepflanzt, allein 30 verschiedene Tomatensorten“, berichtet Dankelmann begeistert: „Wenn sie diese Tomaten probiert haben, möchten sie keine mehr aus dem Supermarkt essen“, schwärmt er. Im Boden zu wühlen, zu sehen, wie etwas wächst und das dann auch verkosten zu dürfen, sei eine „wunderschöne Erfahrung“ gewesen, die zudem „sehr viel Spaß gemacht hat“. Zumal es die Möglichkeit eröffnet habe, „viele tolle Menschen kennenzulernen“.

AdUnit urban-intext2

In Kirchheim haben die Neu-Landwirte nun schon ein 1700 Quadratmeter großes Nachfolge-Grundstück gefunden, auf dem sie ihr „Farm to Table (Vom Acker auf den Tisch“-Konzept weiter verfeinern wollen – mit noch deutlich mehr Gemüsesorten. Gerade hat der Gaumenkitzel-Experte etwa eine Kreuzung aus Grünkohl und Rosenkohl entdeckt, die ein wunderbares Aroma entfalte. „Eine Dreiviertelstunde zusammengebunden im Ofen wird er sehr knusprig“, schwärmt Dankelmann.

Nur wenige Handgriffe nötig

Einige Früchte des eigenen Anbaus richtet er nun in seiner „Osterbox“ an: Süß-sauer eingelegtes Kohlrabicarpaccio mit Heidelberger Blattsalaten, Haselnüssen und Erbsenvinaigrette, Schaumsuppe vom selbst gesammelten Heidelberger Bärlauch mit kleinen Ravioli und gebeiztem Saibling sowie als Hauptspeise geschmorte Kalbsbäckchen mit Portweinjus, Morchelragout und getrüffeltem Kartoffelpüree gibt es da unter anderem.

AdUnit urban-intext3

Alles so weit vorbereitet, dass Feinschmecker daheim nur noch wenige Handgriffe am Herd oder Backofen verrichten müssen, um das Menü auf den eigenen Tisch zu zaubern (www.schlemmerkiste-hd.de). Die erste „Ackerbox by Dankelmann“ ist schon nahezu ausverkauft: Das Kochtalent arbeitet bei beiden Produkten mit der GVO Restaurant und Kantinen Betriebs GmbH zusammen, die im Neuenheimer Feld unter anderem den Olympiastützpunkt versorgen. Es ist eine hundertprozentige Tochter der GVO Catering Kultur, die wie berichtet wegen der Pandemie in die Insolvenz geraten ist. Geschäftsführer Thomas Bösinger ist dankbar über die neue Kooperation mit dem Spitzenkoch und übernimmt die Logistik der Schlemmerboxen..

AdUnit urban-intext4

Seine dreimonatige Ausbildung zum Geprüften Küchenmeister (IHK) in der Hotelfachschule auf dem Boxberg hat der junge Küchenzauberer inzwischen ebenfalls erfolgreich abgeschlossen. Was das neue Restaurant angeht, das noch zu finden ist, ist Dankelmann „offen für alle Gastronomieflächen von 20 bis 80 Sitzplätzen“ in der Region. Nur eine Bedingung gibt es: Es muss einen Außenbereich haben, schon wegen Corona.