Er stand bis Ostern 2019 am Herd des „959“. Dann kam Zwei-Sterne-Koch Tristan Brandt aus Mannheim als neuer Geschäftsführer in das Restaurant am Heidelberger Stadtgarten. Dustin Dankelmann (28) nahm sich eine Auszeit – und die Pandemie begann. Inzwischen hat das Kochtalent das Anbauen von Gemüse gelernt und meldet sich mit neuen Ideen zurück. Nun fehlt dem gebürtigen Neusser nur noch ein

...