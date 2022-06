Klinikum will Treibhausgase einsparen

Heidelberg. Verbrauchsmaterialien, Medizinprodukte und Medikamente machen etwa zwei Drittel der Treibhausgase des Universitätsklinikums Heidelberg (UKHD) aus. Diese sollen nun in dem Projekt „Klimaschutz in Kliniken durch Optimierung der Lieferketten“ (KliOL) reduziert werden, teilte das UKHD am vergangenen Mittwoch mit. In Kooperation mit dem Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg (ifeu) soll ein Treibhausgasrechner entwickelt werden, der den Erfolg der Klimaschutzmaßnahmen messbar machen soll – und zwar von der Herstellung über den Transport bis hin zur Entsorgung der Materialien. Mit 210 000 Euro unterstützt das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit das Projekt für drei Jahre.

Vorläufige Berechnungen ergeben, dass das UKHD im Jahr 2019 etwa 240 000 Tonnen CO2-Äquivalente ausgestoßen hat. Die Maßeinheit umfasst neben CO2 auch andere Treibhausgase wie Methan oder Lachgas. Der Wert soll durch das Projekt um mindestens 6 000 Tonnen gesenkt werden.

Mülltrennung im OP-Bereich

In Vorbereitung einer Operation fällt viel Verpackungsmüll an. © UKHD

„Die Reduktion der Treibhausgase soll über Änderungen bei der Produkt-, Medikamenten und Speisenauswahl, Recycling sowie die Patienten- und Mitarbeitermobilität erreicht werden“, heißt es in der Mitteilung. Die genauen Maßnahmen sollen zu Beginn des Projekts am 11. und 12. Juli bekannt gegeben werden. „Demnächst startet ein Pilotprojekt zur Mülltrennung in einem OP-Bereich, um Praxistauglichkeit und Effekte zu überprüfen“, verrät Projektleiterin Alina Hermann vom Institut für Global Health am UKHD.

Weitere Ansatzstellen, bei denen mit dem Treibhausgasrechner mögliche Einsparungen gefunden werden, umfassen viele Bereiche. Zentrale Fragen seien unter anderem: „Wie lassen sich die Treibhausgasemissionen für Medikamente abschätzen? Welche Abfälle werden wie entsorgt? Wie viele Emissionen fallen in etwa für Medizinprodukte an? Was verbraucht der Fuhrpark des UKHDs an Treibstoff?“ Hier soll der Treibhausgasausstoß verringert werden. jpp