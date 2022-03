Kliniken lockern Besucherregeln

Heidelberg. Die Kliniken der Stadt Heidelberg und des Rhein-Neckar-Kreises lockern ab diesem Montag, 21. März, die Besucherregeln. Das teilen die Kliniken in einer Pressemeldung mit. Ab Montag darf pro Patient ein Besucher pro Tag für maximal eine Stunde empfangen werden. Alle Besucher müssen dabei weiterhin während des Aufenthalts in den Kliniken FFP2-Masken tragen. Eine Befreiung davon durch ein ärztliches Attest ist nicht möglich, heißt es weiter in der Pressemeldung. Unabhängig von Impf- oder Genesenenstatus müssen außerdem alle Besucher einen tagesaktuellen negativen Antigenschnelltest einer zertifizierten Teststelle vorlegen. „Als Besucher werden Personen ab 16 Jahren zugelassen“, kündigen die Kliniken an. Weitere Infos zu den Besucherregeln gibt es online auf den Webseiten der Kliniken. vs

