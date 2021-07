Klimawandel und Gesundheit

Heidelberg. Der renommierte Epidemiologe Joacim Rocklöv (Universität Uméa in Schweden) erhält eine mit bis zu fünf Millionen Euro dotierte Humboldt-Professur für Klimawandel und die Auswirkung auf die Gesundheit an der Universität Heidelberg. Das hat eine Sprecherin der Uni am Donnerstag mitgeteilt.

Die Humboldt-Professur wird von der Alexander von Humboldt-Stiftung vergeben und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert. Ausgezeichnet werden damit weltweit führende und im Ausland tätige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, um langfristig und zukunftsweisend an deutschen Hochschulen forschen zu können. Der Epidemiologe, Mathematiker und Statistiker Rocklöv (Bild), Professor für „Künstliche Intelligenz in der Erforschung klimasensitiver Infektionskrankheiten“, untersucht den Einfluss von Klima und Umwelt auf die Ausbreitung von Erkrankungen wie Malaria, HIV oder Dengue-Fieber. Die fächerübergreifende Forschung wird am Heidelberg Institute of Global Health (HIGH) der Medizinischen Fakultät Heidelberg angesiedelt sein und gleichzeitig eine Brücke zum Interdisziplinären Zentrum für Wissenschaftliches Rechnen (IWR) schlagen.

Ziel der Forschungsarbeit ist es, Vorhersagemodelle als Frühwarnsysteme zu entwickeln und Interventionsmöglichkeiten bei der Ausbreitung klimasensitiver Krankheiten aufzuzeigen. Rocklöv arbeitet dabei eng mit Till Bärnighausen, dem Leiter des HIGH, zusammen. So soll das erste KI-Labor in Deutschland entstehen, das sich mit dem Zusammenhang von globalen Erkrankungen und Klimaveränderungen beschäftigt.