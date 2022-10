Klimaschutz-Aktion der Stadt Heidelberg: 500 Gratis-Obstbäume für Bürgerinnen und Bürger

Heidelberg. Die Stadt Heidelberg vergibt auch in diesem Jahr 500 Gratis-Obstbäume an Heidelbergerinnen und Heidelberger. Alle Bürgerinnen und Bürger können sich vom 13. bis 21. Oktober per E-Mail um einen Baum bewerben, teilte die Stadt Heidelberg mit. Teilnahmevoraussetzung ist lediglich, dass die Bäume im Stadtgebiet gepflanzt werden. Schnell sein lohnt sich: Die Bäume werden nach dem Eingangszeitpunkt der Bewerbung vergeben. „Die Stadt Heidelberg möchte mit den Bäumen die Artenvielfalt und das Stadtklima fördern. Außerdem kann so zusätzlicher Lebensraum für Insekten und Vögel im Garten entstehen“, sagt Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner.

