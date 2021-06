„Klimagespräch“ im Generationenhaus

Heidelberg. Das Mehrgenerationenhaus Heidelberg ist am heutigen Sonntag, 20. Juni, Gastgeber der regionalen Klimagespräche. Sie stehen unter dem Motto „Klimavisionen – Deine Ideen für ein nachhaltiges Heidelberg“. In einem Workshop mit Experten vom Verein Vegan und dem Radentscheid Heidelberg gibt es Infos zu Ernährung und Mobilität sowie zu den Möglichkeiten, das Leben und die Stadt klimafreundlicher zu gestalten. Anmeldung per Mail an christina.egerter@habito-heidelberg.de. Der Workshop ist kostenlos, es wird um Spenden gebeten.

AdUnit urban-intext1