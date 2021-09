Kleintransporter kollidiert in Heidelberg mit Straßenbahn - ein Verletzter

Heidelberg. Bei einer Kollison zwischen einem Kleintransporter und einer Straßenbahn in Heidelberg ist am Donnerstagvormittag ein 55 Jahre alter Mann verletzt worden. . Wie ein Polizeisprecher mitteilte, ereignete sich der Unfall um kurz nach 9 Uhr in der Bergheimer Straße. Beide Fahrzeuge waren in Richtung Innenstadt unterwegs. Auf Höhe der Kirchstraße krachte die Bahn in die Seite des Kleintransporters. Der Fahrer hatte die Bahn beim Abbiegen übersehen. Durch den Zusammenstoß zog sich der 55-jährige leichte Prellungen zu.

Der Straßenbahnfahrer konnte mit der Tram den Weg ins Depot antreten. Der Transporter wurde abgeschleppt. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von insgesamt rund 20.000 Euro. Die Fahrbahn in Richtung Bismarckplatz war für die Arbeiten an der Unfallstelle rund eine Stunde bis kurz nach 10 Uhr gesperrt.