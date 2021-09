Kleintransporter kollidiert in Heidelberg mit Straßenbahn

Heidelberg. Ein Kleintransporter ist am Donnerstagvormittag mit einer Straßenbahn in Heidelberg kollidiert. Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage mitteilte, ereignete sich der Unfall um kurz nach 9 Uhr in der Bergheimer Straße. Die Straßenbahn soll in Richtung Innenstadt unterwegs gewesen sein, berichtete ein Mitarbeiter vor Ort. Auf Höhe der Kirchstraße sei die Bahn in die Seite vom Kleintransporter geprallt.

Laut des Polizeisprechers seien keine Verletzten bekannt. Es entstand Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe. Auch die Unfallursache war zunächst unbekannt. Der Straßenbahnverkehr war nach weiteren Angaben des Mitarbeiters während der Unfallaufnahme unterbrochen.