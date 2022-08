Kleinbus umgekippt

Schwetzingen. Bei einem Unfall am späten Freitagabend mit einem Kleinbus in Höhe der Anschlussstelle Schwetzingen/Hockenheim auf der Bundesstraße 39 ist ein 29-Jähriger laut Polizei leicht verletzt worden. Aus bislang unbekannter Ursache sei ein Sprinter, der in Fahrtrichtung Schwetzingen unterwegs war, von der Fahrbahn abgekommen und auf die Seite gekippt. Dadurch habe das Fahrzeug beide Fahrspuren in Fahrtrichtung Mannheim blockiert. Der 29-jährige Fahrer verletzte sich bei dem Unfall laut Polizei leicht. Er sei mit einem Rettungswagen ihn in ein Krankenhaus gebracht worden. An dem Mercedes-Benz entstand ein Schaden von rund 10 000 Euro.

Während der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeugs war die B 39 nach Angaben der Beamten für einige Zeit gesperrt. Die Ermittlungen dauern an. Da der Unfallhergang noch nicht genau geklärt ist, bittet die Polizei Zeugen, die den Unfall mitbekommen haben, sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202/28 80 zu melden. red