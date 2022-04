Das Marstallcafé hat sich an diesem Freitagnachmittag in ein Mekka für Modefreunde verwandelt: Auf einer Kleiderstange ziehen schwarze Spitzentops und ein türkisfarbenes Shirt die Blicke auf sich. Nebenan warten leichte Sommerkleider auf neue Besitzer. Auch Jeans, Jacken und Pullis werden in den Räumlichkeiten präsentiert, während über Lautsprecher poppige Musik läuft. Eine Atmosphäre wie in

...