Klar und kantig

Kaum sind die Architektenentwürfe für das neue Dokumentationszentrum der Sinti und Roma in Heidelberg vorgestellt, wird heftig darüber in der Stadt und darüber hinaus diskutiert. Und das ist richtig gut so.

Ein Ort des Gedenkens ist am besten mitten im Leben aufgehoben – und in der lebendigen Diskussion. Schauen wir nach Berlin: Was hat das Stelenfeld des New Yorker Architekten Peter Eisenman, das 2005 in Erinnerung an die ermordeten Juden Europas fertiggestellt wurde, im Vorfeld für Empörung und Kritik gesorgt. Noch immer mag nicht jeder es als hübsch bewerten. Doch das Holocaust-Mahnmal in der neuen Mitte gehört inzwischen ganz selbstverständlich zum Stadtbild und ist millionenfach als Fotomotiv in die ganze Welt getragen worden. Dass auch viele junge Menschen es für einen perfekten Selfie-Hintergrund halten – umso besser!

In Freiburg wird ebenfalls gerade ein Erinnerungsraum für NS-Opfer öffentlich beraten.

Das Heidelberger Bauvorhaben mag auf den ersten Blick ebenfalls befremden ob seiner vermeintlichen Klobigkeit. Der Entwurf des Stuttgarter Architektenbüros „bez + kock“ setzt sich aber sehr intelligent mit der Umgebung auseinander. Der Sandsteinsockel setzt sich in den Nachbargebäuden der Zwingerstraße fort, die rosa Quader nehmen Bezug auf das Schloss und – mit aller Kantigkeit und Fensterarmut – zum dahinter verbleibenden historischen Gefängnis.

Die Bergbahn-Station und das Kornmarkt-Parkhaus gegenüber – ein Betonkomplex aus den 1970er-Jahren von zweifelhafter Schönheit – verdient ohnehin einen kraftvollen Gegenspieler.

Das Dokumentationszentrum mit seiner weit überregionalen Strahlkraft hat dringend zusätzlichen Platzbedarf. Trotzdem haushaltet der geplante Neubau mit dem Grundstück und sieht einen kleinen öffentlich nutzbaren Platz vor.

Private Bauherren, die an ihren Fassaden selbst bei kleinen Werbeschilder mit dem Denkmalschutz in Konflikt begeben, mögen nachvollziehbar den Kopf schütteln ob der radikalen Formensprache des geplanten Projekts. Aber es geht in diesem Fall auch nicht um ein persönliches Einzelinteresse, sondern um ein gesellschaftliches Anliegen. Und das darf auf jeden Fall klar und kantig formuliert werden.