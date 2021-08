KiTZ erhält Spende

Heidelberg. 87 174,44 Euro haben Floristen in ganz Deutschland bei der Spendenkampagne „Blumen schenken. Hoffnung spenden“ des Hopp-Kindertumorzentrums (KiTZ) in Heidelberg gesammelt. Für den Spendenaufruf gab es einen Aktionszeitraum. Bei jedem Kauf einer KiTZ-Blume oder Pflanze mit dem Label „Für eine Kindheit ohne Krankheit“ floss ein Teil des Erlöses in den Spendentopf. Insgesamt beteiligten sich 219 Floristen an der Aktion, die auch auf den Sozialen Netzwerken viel Aufmerksamkeit erzeugte. Denn die Floristen, Kunden und Unterstützer der Spendenkampagne stellten mehr als 550 Bilder online. Als Schirmherrin der Kampagne agierte Schauspielerin Anja Kling. Die Aktion wurde außerdem von der Fleurop AG und dem Fachverband Deutscher Floristen mit dem Netzwerk ihrer Partner-Floristen unterstützt.

Der gesammelte Spendenbetrag fließt nun in das KiTZ, das sich für die Erforschung und Verbesserung von Behandlungsmöglichkeiten krebskranker Kinder einsetzt und eine gemeinsame Einrichtung des Deutschen Krebsforschungszentrums, des Uniklinikums Heidelberg und der Universität Heidelberg ist. vs