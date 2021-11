Kita-Bau per Modul

Heidelberg. Die neue Kita Breisacher Weg wächst in die Höhe: Insgesamt 60 schlüsselfertig hergestellte Raummodule – von Gruppenräumen bis Badezimmer – werden derzeit via Autokran nebeneinandergesetzt. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, sollen bis Mitte November alle Holzmodule an ihrem Platz sein. Die Fertigstellung der Kita ist für April, die Inbetriebnahme für Mai 2022 geplant. „Mit dieser Holzmodulbauweise nimmt die Stadt eine Vorreiterrolle in Baden-Württemberg in Bezug auf vorgefertigtes Bauen ein“, sagte Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck bei einer Ortsbegehung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1