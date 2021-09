Kinderhotel öffnet wieder

Heidelberg. Das Kinder-Hotel im Mehrgenerationenhaus Rohrbach (Heinrich-Fuchs-Strasse 85) öffnet wieder: Kleine Gäste zwischen sechs und zwölf Jahren checken jeweils von Freitag auf Samstag ein und erleben ein Übernachtungs-Abenteuer. Mit erfahrenen Betreuerinnen unternehmen die Kinder Reisen durch das Universum, verwandeln sich in Superheldinnen oder lassen ihrem Talent im Theaterworkshop oder beim Trommeln freien Lauf. Nach einem Abendessen und Stockbrot am Lagerfeuer warten das Matratzenlager und lustige Gute-Nacht-Geschichten auf sie. Am nächsten Morgen nach dem Frühstück dürfen die Eltern sie wieder abholen.

Einchecken Freitag 17 Uhr

Geplante Termine: 1./2. Oktober („Abenteuer, Spiel und Spaß“), 15./16. Oktober („Forschen und Entdecken“), 26./27. Oktober („Trommelworkshop“) und 10./11. Dezember („Weihnachtsbacken und -basteln“). Regulär kostet die Teilnahme pro Kind 40 Euro, Familien mit Heidelberg-Pass zahlen 15 Euro. Eingecheckt wird freitags um 17 Uhr. Infos und Anmeldung per Mail an: kinderhotel@mgh-heidelberg.de oder per Telefon 06221 4 29 90 20. miro