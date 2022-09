Heidelberg. Mehrere Kinder haben am Samstagabend eine Mülltonne in Heidelberg in Brand gesetzt. Wie die Polizei mitteilt, konnte das Feuer in einem Innenhof des Czernyrings schnell von der Berufsfeuerwehr gelöscht werden. Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus konnte verhindert werden. Die Ermittlungen zur Brandstiftung laufen.

