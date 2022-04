Kind angefahren

Heidelberg. Bei einem Verkehrsunfall am Montag in Heidelberg ist ein Kind mutmaßlich schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, überquerte es gegen 15.20 Uhr mit seinem Fahrrad einen Zebrastreifen an der Einmündung der Rohrbacher Straße zur Poststraße. Gleichzeitig bog ein Auto von der Rohrbacher Straße in die Poststraße ab und erfasste das Kind. Über die Art der Verletzungen machte die Polizei keine Angaben, ein Rettungswagen brachte das Unfallopfer in ein Krankenhaus. Ersten Erkenntnissen nach soll auch der Vater des Kindes bei dem Vorfall verletzt worden sein.

Weiteres zum Unfallhergang ist noch nicht bekannt. Die Beamten suchen Zeugen, die dazu angaben machen können. Hinweise unter Telefon 0621/174-41 11. jei/pol