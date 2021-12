Kerze entzündet Adventskranz

Zuzenhausen. Einen hohen Sachschaden von rund 100 000 Euro hat ein Zimmerbrand in Zuzenhausen (Rhein-Neckar-Kreis) am Sonntag angerichtet. Wie die Polizei am Abend berichtete, hat ersten Ermittlungen zufolge eine Kerze am Nachmittag gegen 16.20 Uhr einen Adventskranz entzündet. Ein Löschversuch der 66-jährigen Hausbewohnerin misslang jedoch. Die Frau konnte sich unverletzt ins Freien flüchten. Bis die Feuerwehr eintraf, hatten die Flammen bereits auf das ganze Wohnzimmer übergegriffen.

Das Einfamilienhaus ist nach dem Brandschaden und dem Löscheinsatz unbewohnbar. Die 66-Jährige kam bei Bekannten unter. Die Feuerwehren aus Zuzenhausen und Sinsheim waren mit 35 Kräften und sechs Fahrzeugen vor Ort. bjz