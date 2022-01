Kellerbrand mit starker Rauchentwicklung – 100.000 Euro Sachschaden

Heidelberg. Bei einem Kellerbrand in der Heidelberger Altstadt ist am frühen Sonntagabend ein hoher Sachschaden entstanden. Wie die Polizei mitteilte, meldeten Zeugen um kurz vor 18 Uhr schwarzen Rauch, der durch die Lüftungsgitter im Kellerbereich eines Hotels in der Neuen Schloßstraße dringen würde. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Heidelberg und der Freiwilligen Feuerwehr Altstadt entdeckten den Brandherd in einem Kellerraum und löschten diesen. Niemand verletzte sich. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 100 000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an.

