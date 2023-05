Heidelberg. Ein Keller ist in der Südstadt in Heidelberg am Donnerstag aufgebrochen worden. Wie die Polizei mitteilte hat eine unbekannte Täterschaft mehrere Wertgegenstände, darunter Goldschmuck, entwendet. Auch der Keller an sich wurde in Mitleidenschaft gezogen und beschädigt.

Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.