Keine Durchfahrt am Langen Anger

Heidelberg. Auf dem Langen Anger in der Bahnstadt werden künftig im Bereich zwischen Gadamerplatz und Pfaffengrunder Terrasse keine Autos mehr unterwegs sein. Das hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 13. Oktober mehrheitlich beschlossen. Das Bahnstadt-Zentrum wird damit in Zukunft autofrei sein. Dafür hatten sich vor allem Eltern seit Jahren stark gemacht.

Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrende können sich künftig zwischen Gadamerplatz, Pfaffengrunder Terrasse und Promenade bewegen, ohne auf motorisierten Verkehr zu treffen. Nun beginnen die Vorbereitungen zur Umgestaltung dieses Straßenabschnitts, teilt ein Sprecher der Stadt mit.

Dazu werde der Lange Anger zwischen Da-Vinci- und Galileistraße nachträglich in seiner Widmung beschränkt. Dies sei die Grundlage für einen dauerhaft autofreien Bereich. Der Gemeinderat hatte bereits im Juli 2020 beschlossen, das nötige Verfahren dafür einzuleiten. Zwei Einwendungen standen dem bisher entgegen.

In der Bahnstadt entsteht nun ein rund 11 400 Quadratmeter großes autofreies Zentrum. Die beiden Plätze bilden eine Einheit. Auch mit Blick auf den Ausbau des Radwegenetzes in der Region ist das autofreie Zentrum wichtig. Künftig quert der neue Radschnellweg zwischen Heidelberg und Schwetzingen den Langen Anger auf Höhe der Da-Vinci-Straße. Der Radweg führt dann weiter über die geplante Gneisenaubrücke und Neckarbrücke ins Neuenheimer Feld. Das autofreie Bahnstadt-Zentrum erhöhe zudem die Sicherheit der Radfahrenden, fügt der Stadtsprecher hinzu.

Bei Grünen-Stadtrat Felix Grädler überwiegt die Freude: „Wir haben uns immer für diese Teilsperrung eingesetzt und die vielen besorgten Eltern in der Bahnstadt in ihrem Anliegen nach mehr Verkehrssicherheit an diesem neuralgischen Punkt unterstützt. Von daher freuen wir, dass die Sperrung jetzt endlich umgesetzt wird. Aber nach wie vor können wir nicht nachvollziehen, warum das so lange gedauert hat. Dieses Teilstück war bereits in den Planungen nicht als Durchfahrt vorgesehen und nur als Provisorium offen, bis die ,Grüne Meile’ befahrbar wurde. Dies ist aber nun schon lange der Fall und die Stadtverwaltung hat zwei Jahre gebraucht, um zwei Bürgereinwendungen zu prüfen.“ miro