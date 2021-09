Kein Varieté im Jahr 2021

Heidelberg. Das Winter-Varieté in Heidelberg fällt im Jahr 2021 erneut den nicht absehbaren Corona-Bedingungen zum Opfer. Das haben die Macher am Donnerstag mitgeteilt. „Wir müssen unsere geplante Spielzeit um ein weiteres Jahr verschieben“, sagte Florian Keutel. Man habe die Entwicklungen der Pandemie beobachtet und lange gehofft, dass eine längerfristige Planung wieder möglich wird. Nach sorgfältigem Abwägen sei man zu dem Schluss kommen, dass es unvernünftig wäre, jetzt eine Entscheidung zugunsten der Wintersaison 2021 zu treffen, ohne absehen zu können, wie die tatsächlichen Gegebenheiten in zwei Monaten sein würden.

Plexiglasscheiben am Tisch, Maskenpflicht in der Show-Arena oder das Risiko kurzfristiger Absagen im Fall einer Verschärfung der Pandemielage entsprächen nicht der uneingeschränkten Wohlfühlatmosphäre, die man mit der Veranstaltung erlebbar machen wolle. Vernunft gehe vor Leidenschaft. sal