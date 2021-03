Heidelberg. Er ist etwa so groß wie ein Fußballfeld und es gibt schon viele Ideen, wie der Platz gestaltet werden könnte: der „Hospital-Park“ in Heidelberg-Rohrbach. Eine Online-Beteiligungsveranstaltung des Stadtplanungsamtes hat am Dienstagabend den Stand des Konversionsprojekts zusammengefasst.

AdUnit urban-intext1

Einen See wird es nicht geben. Die solche Wasserfläche sei zwar angedacht gewesen, aber die Idee inzwischen verworfen, erklärt Gabriele Böhm, Leiterin des Stadtplanungsamtes, den rund 80 Teilnehmern, die sich gleich zu Beginn der Veranstaltung online zuschalten. Der See sollte unter anderem Dachwasser aufnehmen. Doch das Problem: Die mögliche Größe der Wasserfläche von rund 200 Quadratmetern lässt kein ökologisch intaktes Gewässer erwarten, sondern eher starkes Algenwachstum. Zum Vergleich: Die Schwanenteichanlage in Bergheim ist zehnmal so groß. Aus Sicherheits-gründen – auf dem „Hospital“-Gelände werden sich viele Kinder bewegen – dürfte der Tümpel auch nicht besonders tief sein. „Wir verfolgen die Idee nicht weiter“, fasst die Amtsleiterin zusammen. Aber: Wasser soll als Element auf dem Spielplatz, der für Kinder ab sechs Jahren konzipiert werden soll, dabei sein. Der 7000 Quadratmeter große Park, der 2023 entstehen soll, wird als Herzstück des etwa zehn Hektar großen Quartiers im Süden der Stadt verstanden, erklärt Jan Boden von der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GGH. Die Größe entspricht etwa der eines Fußballfeldes.

Tiefbauarbeiten laufen

Der grüne Fleck in der Mitte dieses Bildes (Juni 2020) wird der Park. © B. Zinke

Derzeit laufen die Tiefbauarbeiten und Kanäle werden verlegt. Vor allem an der westlichen Kante, entlang der Karlsruher Straße, sind schon einige alte Gebäude abgebrochen worden. In diesem Jahr sollen alle Erschließungsarbeiten abgeschlossen werden, ab dem Frühjahr 2022 entstehen die Hochbauten. 600 Wohnungen entstehen auf dieser Konversionsfläche. Die Hälfte davon soll im preiswerten Segment angeboten werden.

Im südwestlichen Teil ist das Terrain vorbereitet: Wo früher die Einfahrtskontrollen stattfanden, wird die Lebenshilfe einen Neubau mit 26 Plätzen errichten für Menschen mit Förderbedarf. Schon Ende 2022, spätestens im Frühjahr 2023 sollen die neuen Bewohner einziehen. Sie haben dann kurze Wege zu den Einrichtungen der Lebenshilfe auf dem Nachbargrundstück.

AdUnit urban-intext2

Die Montessori-Schule baut im östlichen Teil, direkt gegenüber von Sporthalle und Theater der Amerikaner. 150 bis 200 Schüler im Alter von einem Jahr bis zum Abschluss werden hier lernen, dazu sind Kita und Krippe geplant. Der Einzug: Ende September 2023. Das Collegium Academicum (CA), selbstverwaltetes Wohnheim für junge Menschen, ist schon weiter: Der Rohbau steht.