Kaum gesprochen, schon übersetzt: Studierende proben in Heidelberg den Konferenz-Einsatz

Die Teilnehmer der Konferenz diskutieren über nachhaltigen Kaffeeanbau, die Vision einer grünen Stadt, nachhaltige Mode und Egoismus im Kontrast zu Altruismus - und jeder Beitrag wird umgehend parallel in mehrere Sprachen übersetzt: Mehr als 30 Studierende des Instituts für Übersetzen und Dolmetschen proben am Mittwoch, 3. November, den Einsatz als Simultanübersetzer. Gäste und Zuschauer sind bei „R3: Relate, Rethink, React. Weniger ist mehr, aber erst nachhaltig ist genug“ live und am heimischen Bildschirm herzlich willkommen.

Organisatorin Sandra Liepelt, Dozentin und Fachstudienberaterin am Institut, bereits sich mit ihren Studierenden seit Wochen auf das Ereignis vor. Um 9.30 begrüßt sie im Konferenzsaal II (Plöck 57a) die Teilnehmer. 15 Minuten später gibt es den ersten englischsprachigen Beitrag: „Minimal Choices for Maximal Chance (Wenig Möglichkeiten für größte Chancen“ hat sich Pavlena Trendafilowa, Studierende der Übersetzungswissenschaft, als Thema gegeben. „Die Studierenden setzen sich mit höchstem Engagement dafür ein, dass die Veranstaltung rundherum etwas Besonderes wird“, betont Liepelt. Es wurden Interviews geführt zum Thema Nachhaltigkeit und Minimalismus, die jeden Dienstag auf den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Auch auf Sponsorensuche haben sich die Nachwuchs-Dolmetscher erfolgreich gemacht - unter anderem um die Teilnehmer mit Getränken und Stärkung versorgen zu können.

Das Oberthema Nachhaltigkeit und die einzelnen Aspekte haben sich die Studierenden ebenfalls selbst ausgesucht. Der Tag reiht indes nicht klar abgezirkelte Vorträge aneinander, sondern jeder Referent geht in Diskussion mit den Teilnehmern. Es geht indes nicht um den Spaß alleine: Die Simultandolmetscher werden bei ihrer Arbeit von den Dozenten beobachtet. Ihr Fremdwortschatz muss dabei Stadtplanung genauso abdecken wie Umweltforschung. So präsentiert Patrick Meiß vom Hamburger Umweltinstitut „Braungart EPEA“ das „Cradl to Cradle“-System: Materialien werden bei gleichbleibender Qualität immer wieder für dasselbe Produkt verwendet.

Das Institut für Übersetzen und Dolmetschen (IÜD) wurde 1929 als erstes Dolmetscher-Institut Europas an der Handelshochschule Mannheim gegründet. Nach der Auflösung der Handelsschule 1933 kam das Dolmetscher-Institut an die philosophische Fakultät der Uni Heidelberg. Heute werden Bachelor- und Masterstudiengänge zu Übersetzungs- und Dolmetscherwissenschaft angeboten. Dabei profitieren die Eingeschriebenen auch von Kooperationen mit Unis im Ausland.

Gespannt ist Liepelt auch auf die Resonanz, die der letzte Tagesordnungspunkt (15 Uhr) bringt: Helga Hall „Frieurmeisterin a.D. aus Überzeugung“ erklärt ihre Sicht der Dinge unter dem Titel „Wann ist genug genug?“.