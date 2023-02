Katzen wieder im Arrest

Ab 1. April haben Freigänger-Katzen in Walldorf wieder Stubenarrest – zum Schutz der vom Aussterben bedrohten Haubenlerche. Bis einschließlich 31. August gilt dann wieder die im vergangenen Mai vom Rhein-Neckar-Kreis erlassene und vorerst bis 2025 gültige Allgemeinverfügung in Walldorf-Süd, teilte das Landratsamt mit. Mit Blick auf die kommende Brutsaison wird darauf aufmerksam gemacht, dass Katzenhalter drei Möglichkeiten haben, ihr Tier von der Ausgangssperre zu befreien: Neben einer Einzäunung des Gartens und dem Freigang an der Leine ist dies auch per GPS-Tracking möglich.

Dazu müsse ein Antrag gestellt werden. „Wer in diesem Jahr noch von dieser Möglichkeit Gebrauch machen möchte, muss sich unverzüglich mit der Unteren Naturschutzbehörde in Verbindung setzen“, heißt es. Bereits von September bis März müsse nachgewiesen werden, dass sich die Katze nicht im Gefahrenbereich der Haubenlerche aufhalte. Katzenhalterinnen verpflichten sich daraufhin bis zum Jahr 2025 jeweils von März bis August zum GPS-Tracking. Der Freigang des Tieres sei sofort zu unterbinden, wenn sich zeige, dass sich die Katze doch im Gefahrenbereich der Haubenlerche aufhalten sollte.

Die Allgemeinverfügung sowie die Beschreibung des Gefahren- und Geltungsbereichs sind abrufbar auf der Homepage des Kreises unter: www.rhein-neckar-kreis.de/bekanntmachungen. red/kpl