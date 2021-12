Heidelberg.. Derzeit sind Polizei und Feuerwehr bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Karlsruher Straße im Einsatz. Nach Informationen eines Mitarbeiters vor Ort sind offenbar in einer Küche Gegenstände auf einem Herd in Brand geraten. Weitere Informationen sind derzeit jedoch noch nicht bekannt. Die Karlsruher Straße ist, laut Polizei, aktuell in Höhe Rohrbach Markt beidseitig gesperrt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1