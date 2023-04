Kampf gegen Gänse-Kot

Im Kampf gegen den Gänsekot auf der Heidelberger Neckarwiese hat die Stadt nun Maßnahmen ergriffen. Um Herr über die Hinterlassenschaften der Tiere zu werden, setzt die Stadt nach eigenen Angaben künftig auf Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Umweltschutzorganisationen und Naturschutzbeauftragten, die per sogenanntes Monitoring ein gesondertes Auge auf die Vögel werfen. Somit kann in die Gelege der Gänse eingegriffen und diese unfruchtbar gemacht werden. Damit soll der unkontrollierte Zuwachs verhindert werden, ohne dass bereits geschlüpfte Küken oder erwachsene Tiere getötet werden müssen. Zudem soll das Naturschutzgebiet „Unterer Neckar“ mittels einer Drohne mit Wärmebildtechnik auf Gelege abgesucht werden, um zu überprüfen, ob dort weitere Gelegeeingriffe sinnvoll sind. Hierzu sei eine Genehmigung durch das Regierungspräsidium und der Unteren Naturschutzbehörde notwendig. Auch wird seitens der Stadt auf das schon länger bestehende Fütterungsverbot auf der Neckarwiese hingewiesen. Der Verstoß wird mit Bußgeldern von 55 bis 75 Euro geahndet. Zudem wird eine Spezialkehrmaschine eingesetzt, um die Wiese zu säubern. Die Maschine sei in der Lage, neben Glasscherben, Kronkorken und Zigarettenkippen auch den Gänse-Kot aufzunehmen.

Auf der Neckarwiese leben vier Gänsearten, so auch die Schwanengans, die als gefährdete Art gilt. Abgesehen davon ist eine Jagd auf der Wiese aufgrund der Gefährdung von Personen grundsätzlich nicht möglich, informierte die Stadt. red/kpl