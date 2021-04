Heidelberg. „Hände weg von unseren Feldern“: Unter diesem Motto haben sich am Sonntagnachmittag im Heidelberger Süden gut 250 Menschen versammelt. An der Haltestelle „Rohrbach Süd“ protestierten sie gegen die Pläne der Stadt und der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH, zusätzlich zum Betriebshof in Bergheim eine dezentrale Straßenbahn-Abstellfläche zwischen Heidelberg und Leimen zu bauen. Dafür würden landwirtschaftliche Flächen, unter anderem eine Streuobstwiese, zerstört. Am 14. April soll im Haupt- und Finanzausschuss eine Vorentscheidung fallen, am 6. Mai ist das Thema auf der Tagesordnung des Gemeinderats. Es ist bereits die dritte Protestaktion an dieser Stelle innerhalb eines halben Jahres.

Betriebshof-Umbau Der RNV-Betriebshof in der Bergheimer Straße leidet seit längerem unter Sanierungsstau. Der Umzug auf die Große Ochsenkopfwiese im Stadtteil Wieblingen ist eine vom Gemeinderat beschlossene Sache (Dezember 2018). Im Juli 2019 stimmten 19 020 Heidelberger in einem Bürgerentscheid gegen den Betriebshof auf dem Ochsenkopf. Das Quorum wurde nicht erreicht. 3000 Stimmen fehlten. Am 17. Oktober 2019 entschied sich der Gemeinderat mit 25 zu 24 Stimmen gegen den Ochsenkopf und hebelte den eigenen Beschluss aus. Der Neubau des Betriebshofs am aktuellen Standort soll rund 65 Millionen Euro kosten. Hinzu kommen für ein Bahnen-Zweitdepot laut Stadt zwölf Millionen (Rohrbach Süd) oder 15 Millionen Euro (Berufsschule).

Zusätzlich zu den Straßenbahn-Abstellplänen entsetzt die Bewohner von Rohrbach, Boxberg und Emmertsgrund, dass vor 15 Jahren vermeintlich „begrabene“ Pläne einer Erdgasleitung mitten durch die Weinberge offenbar wieder verfolgt werden. „Ich konnte es nicht glauben“, erinnern sich Weinbauer Philipp Clauer und Stadträtin Ursula Röper, die vor 15 Jahren mit vielen Heidelbergern gegen die Gasleitung kämpften. Nun soll die Stadt bereits vor einem Jahr informiert worden sein, dass die Pläne erneut verfolgt werden. Für das interkommunale Gewerbegebiet Heidelberg-Leimen sollen weitere Felder in Rohrbach und Kirchheim überbaut werden. „Nicht mit uns“, drohen unter anderem Landwirte und Bewohner des Heidelberger Südens. In den vergangenen Jahrzehnten habe man – unter anderem für den Bau der Umgehungsstraße und das Gewerbegebiet Rohrbach Süd viele wertvolle Landwirtschafts- und Erholungsflächen verloren. Karin Weidenheimer, kommissarische Vorsitzende des Stadtteilvereins Rohrbach, erinnert sich noch gut daran, wie sie mit ihren Eltern 1969 in das damalige Neubaugebiet Hasenleiser zog. Obstbäume, Weinberge, und ein Schäfer, der hier seine Tiere weiden ließ – so sah der Süden damals aus. „Wir brauchen nicht nur Platz zum Wohnen und Arbeiten, sondern auch, um die Natur und die Freizeit zu genießen“, warnt sie. Hinter ihr auf dem Rednerpult sind spielende Kinder unter alten Obstbäumen zu sehen. „Diese Wiese müsste weg für die Straßenbahnen“, kritisiert Cornelia Wiethaler (Nabu) und zeigt dorthin.

Kritik an Ökobilanz der Stadt

Das Argument, der Öko-Eingriff sei hier in Rohrbach geringer als auf einer ebenfalls diskutierten Fläche in Wieblingen, sei nicht hinzunehmen: Diese Rechnung nehme die uralten Pläne zu einem Park&Ride-Parkplatz als Grundlage. „Würde man den aktuellen Stand nehmen, brächte der Eingriff nicht 30 000 Plus- sondern 100 000 Malus-Punkte für die Ökobilanz“, rechnet Weidenheimer vor. Karin Weber hat mit weiteren Bezirksbeirätinnen einen offenen Brief an die Gemeinderäte geschrieben und zeigt auf, dass eine weitere Bahn-Abstellfläche nicht benötigt wird