Kabel und Leitungen im Wert von 10.000 Euro von Baustelle entwendet

Heidelberg. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag Kupferleitungen, Stromkabel und Wasserleitungen im Wert von knapp 10.000 Euro aus einem ehemaligen Kasernengebäude in Heidelberg gestohlen. Nach Angaben der Polizei sollen sich die Diebe mit einem Trennschleifer Zutritt in das Gebäude im Neubaugebiet der Römerstraße verschafft haben, indem sie das Stahlgitter eines Kellerfensters durchtrennten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/34180 an die Polizei zu wenden.

