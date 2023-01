Justiz führt E-Akte ein

Das „Gürteltier“ wird bald seltener und dann ausgestorben sein: Die von einem Lederriemen zusammengehaltenen Aktenstapel, die liebevoll in Justizkreisen wie die in Nord- und Südamerika beheimateten Säuger genannt werden, haben demnächst ausgedient. Als eine der ersten in Deutschland stellt die Heidelberger Staatsanwaltschaft vollständig auf digitalisierte Akten um – und mit ihr die Ermittler im Polizeipräsidium Mannheim. Das hat Behördenleiter Andreas Herrgen bei einem Pressegespräch im Justizzentrum am Donnerstag bestätigt.

Nur die Staatsanwaltschaft in Ulm ist etwas schneller bei der Umstellung gewesen und testet die E-Akte in der Justiz bereits seit Anfang 2022 in einem Pilotversuch. Die digitale Strafakte soll die Aktenberge aus Papier vor Gericht gänzlich verschwinden lassen. Die Kosten für das Projekt bezifferte die baden-württembergische Justizministerin Gentges zu Beginn mit 1,5 Millionen Euro. Bis zur landesweit geplanten Nutzung im Jahr 2025 würden pro Jahr 10 Millionen Euro hinzukommen.

Bei zivilrechtlichen Verfahren hingegen ist die papierlose Form bereits breit eingeführt – auch am Landgericht Heidelberg. Mittlerweile arbeiten laut baden-württembergischen Justizministerium rund 70 der Gerichte im Südwesten mit der elektronischen Akte. 40 weitere sollen in diesem Jahr hinzukommen. Auch die Arbeitsgerichte arbeiten bereits ausschließlich mit elektronischen Akten. Spätestens 2026 müssen bundesweit alle Gerichte mit der elektronischen Akte ausgestattet sein. miro