Jury kürt 20 Kooperationen zu Siegern

Rhein-Neckar. Senioren musizieren mit Kindern, behinderte trainieren mit nicht-behinderten Sportlern, Menschen mit seelischen Belastungen erhalten Hilfe: Drei von 20 Projekten, die beim Wettbewerb „Gemeinsam Neues Schaffen“ der BASF ausgezeichnet werden. Die Gesamtfördersumme beträgt insgesamt 200 000 Euro.

Die prämierten Kooperationen und ihre Projekte SG 04, Mehrgenerationenhaus und JugendKulturZentrum Limburgerhof: „Weg bereiten“ Kultur-der-Religionen/Jüdische-Kultur, Institut für Integration und interreligiöse Arbeit, Ökumenisches Bildungszentrum SancTclara, Stadtbibliothek Mannheim: „In Shalom, Sälam und Frieden“ Turn- und Sportgemeinschaft Lachen-Speyerdorf 1910, Liebe Leute gGmbH, Boulderhalle Neustadt OHG: „Inklusive Abenteuer- und Erlebnissporttage: Bouldern“ Eisenbahner-Sportverein 1927 , Ludwigshafener Initiative gegen Depression, Büro Sozialer Zusammenhalt Dichterquartier: „Beweg dich, deine Seele dankt es dir!“ Selbsthilfegruppe Analphabeten Ludwigshafen-Mannheim, Mehrgenerationen-Haus der Diakonie Ludwigshafen: „Alpha-Gesundheitsförderung“ Nibelungenfestspiele gGmbH, ALISA-Zentrum Worms / ALISA-Stiftung: „Nibelungen Escape Room“ Habito e.V. und EMBL Heidelberg: „Forscher:Zeit“ Integrierte Gesamtschule Edigheim, TSG Friesenheim: „HandbALL x IGS Edigheim – Gemeinsam zum Erfolg“ Asylarbeitskreis und Diakonisches Werk Heidelberg: „OnET „On Equal Terms – auf Augenhöhe“ TSV Rot- Weiß Auerbach, NABU Kreisverband Bergstrasse: „Sport mit der Natur – Sport in der Natur“ Förderverein und Grundschule Haidwaldschule, Ortsgemeinde Maxdorf: „Wir lernen analog und digital mit Kopf, Herz und Hand – Unser Bauwagenprojekt“ Elisabeth-Selbert-Schule Lampertheim, Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Neuwied-Feldkirchen, Caritasheim St. Elisabeth-Tagespflege, Stadt Lampertheim: „Klimaschutz für alle Menschen dieser Welt“ Wir DABEI! e.v., Hilfe zum Leben e.V., TSV Birkenau: „Kochen Lernen in inklusiven Kochkursen“ TSG 1881 Friesenheim, LiLi – Leben in Landau, Ambulante Dienste Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus, Caritas-Altenzentrum St. Bonifatius Haus St. Matthias Schifferstadt: „Handball inklusiv – jeder gehört dazu“ DJK Oppau Sportgemeinschaft 1919, GeArt Kunst- und Kulturverein Ludwigshafen: „Gemeinsam vereinen“ von „Sport und Kultur“ zeitraumexit und DRK-Kreisverband Mannheim: „Ausbildung von Medienlots*innen in Mannheim“ TFC 1861 und Lebenshilfe Ludwigshafen: „open Weekend“ Förderverein der Jugend forscht AG und Hans-Geiger-Grundschule Neustadt an der Weinstraße: „Entdecken-Erfinden-Selbermachen“ German Volunteers gUG, Special Olympics Baden-Württemberg e.V.: „Engagement im Tandem“ Bürgerstiftung, Musikschule Badische Bergstraße, Helen-Keller-Schule und Bodelschwingh-Heim Weinheim: „Singfest 2022“.

Alle prämierten Vorhaben haben eines gemeinsam: Umgesetzt werden sie in Zusammenarbeit von mindestens zwei Partnern aus verschiedenen Bereichen. Denn auch in der inzwischen sechsten Auflage des Wettbewerbs unterstützt BASF damit ausdrücklich gemeinnützige Organisationen in der Metropolregion Rhein-Neckar, „die sich in Kooperationen über ihr eigenes Themenfeld hinaus für ein lebendiges und lebenswertes Umfeld engagieren“, wie es in der BASF-Mitteilung heißt.

„Gemeinschaft und Zusammenarbeit kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Das stimmt nicht erst in Zeiten von Pandemie, Krieg und Krisen“, erklärt dazu Karin Heyl, Leiterin Social Engagement bei BASF. Anliegen sei es daher, „diese Werte ganz konkret in der Metropolregion Rhein-Neckar zu fördern und zu stärken“.

2016 hatte der Konzern seine Vereinsförderung auf neue Füße gestellt. Statt mit der Gießkanne zu spenden, wird die Summe in innovative Gemeinschaftsprojekte von Vereinen und Organisationen gesteckt, die nachhaltig Gutes für die Gemeinschaft in der Region bewirken.

Ziel der Kooperationsprojekte ist laut BASF, „dass engagierte Menschen mit- und voneinander lernen, neue Angebote für ihre Zielgruppen entwickeln und für sich selbst Zugang zu neuen Zielgruppen eröffnen“. Daher mussten je Bewerbung mindestens zwei themenübergreifende Institutionen einen gemeinsamen Projektvorschlag einreichen. Um Chancen auf eine Unterstützung zu haben, muss das Projekt darüber hinaus einen Fokus auf die Bereiche „Teilhabe und Integration“ oder „Forschen und Entdecken“ aufweisen.

Aus der gesamten Metropolregion Rhein-Neckar hatten Vereine und gemeinnützige Organisationen insgesamt 62 Vorschläge eingereicht. „Es ist schön zu sehen, dass wir auch im sechsten Jahr von ,Gemeinsam Neues Schaffen’ eine rege Beteiligung und hervorragende Projekte haben. Von den Ergebnissen werden verschiedene Zielgruppen in der Region profitieren“, wird Social-Engagement-Chefin Karin Heil in der BASF-Mitteilung zitiert.

Die Auswahl der 20 Gewinner erfolgte durch eine BASF-interne Jury. Im zweiten Schritt wird auf Basis der finalen Anträge die individuelle Fördersumme für jedes einzelne Projekt festgelegt, schreibt das Unternehmen. Die Mindestfördersumme je Projekt beträgt 5000 Euro.

Bei einem online veranstalteten Co-Creation Workshop im Februar diskutierten die Vertreter der prämierten Projekte ihre Konzepte und entwickelten sie weiter. Im Sommer haben sie Gelegenheit zu einem Wiedersehen. Denn aufgrund der andauernden Pandemie haben sich die Wettbewerbsverantwortlichen der BASF entschieden, die Gewinner nicht wie sonst mit einer traditionellen Prämierungsveranstaltung zu ehren, sondern erst später mit einem großen Sommerfest. red/agö/bjz

