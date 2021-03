Heidelberg. Der Zoo Heidelberg öffnet ab Montag, 8. März, von 8 bis 18 Uhr wieder seine Tore, allerdings mit Einschränkungen aufgrund des Infektionsschutzes. Der Zutritt ist vorerst nur mit Onlineticket möglich. Das gilt auch für Inhaber von Dauerkarten oder Patenpässen. Tickets gibt es unter shop.zoo-heidelberg.de.

„Wir freuen uns, unsere Besucher wieder begrüßen zu können. Wir haben sie in den mehr als vier Monaten, in denen der Zoo geschlossen bleiben musste, sehr vermisst. Wir können mit unserem Hygienekonzept, das sich im letzten Jahr bewährt hat und das wir ständig weiterentwickeln, sicherstellen, dass jeder mit gutem Gewissen den Zoo besuchen kann“, betont Zoodirektor Klaus Wünnemann. Der Besuch lohne sich schon deshalb, weil es im Frühjahr nicht nur viele Jungtiere, sondern auch schöne Blumen zu sehen gebe.

Auch die Zoo-Akademie ist bereit, wieder zu öffnen. Wann ist noch unklar. Neue Angebote und Kurse sind bereits vorbereitet. Der Zoo appelliert an die Besucher, sich an die Hygiene- und Verhaltensregeln zu halten. Eine dauerhafte Zoo-Öffnung könne nur funktionieren, wenn alle an einem Strang zögen. red