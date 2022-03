„Junges Heidelberg“ als zentrale Anlaufstelle

Heidelberg. Heidelberg hat statistisch die jüngste Bevölkerung in Deutschland. Das Durchschnittsalter beträgt laut Rathaus 39,9 Jahre. Was liegt da näher, als alle Themen, die junge Menschen in der Stadt betreffen, auch im Rathaus zu bündeln? Seit 1. März gibt es in der Stadtverwaltung hierfür das Büro „Junges Heidelberg“. Das Büro will Anlaufstelle sein für junge Menschen unter Dreißig und für alle, „die mit jungen Menschen oder für junge Menschen arbeiten“, wie die Stadt in einer Mitteilung schreibt.

Corinna Uebel ist das Gesicht des Büros „Junges Heidelberg“. © Peter Dorn

Das Büro ist direkt bei Sozialbürgermeisterin Stefanie Jansen angesiedelt und übernimmt eine Querschnittsaufgabe in der Verwaltung. Ansprechpartnerin im Büro „Junges Heidelberg“ ist die 30-jährige promovierte Soziologin Corinna Uebel. Das Büro starte zunächst „virtuell“ und werde dort in der Stadt unterwegs sein, wo es „junge“ Themen gibt. Im Blick hat Corinna Uebel dabei nicht nur Kinder oder Jugendliche, sondern auch Auszubildende, Studierende oder junge Berufseinsteigerinnen und -einsteiger.

Verankerung im Stadtbild

Dass Heidelberg die jüngste Stadt Deutschlands sei, solle „auch im Stadtbild sichtbar und im Angebot für junge Menschen spürbar“ werden, wird Sozialbürgermeisterin Stefanie Jansen zitiert. Das Büro solle dazu dienen, junge Themen in die Stadtverwaltung einzuspeisen und dabei helfen, dass junge Menschen in der Stadt konsequente „mitgedacht werden“ – beispielsweise bei der Entwicklung von Stadtquartieren oder der Schaffung neuer Angebote. „Junge Menschen sind die Experten für jugendbezogene Themen und sollten auch so anerkannt werden“, sagt Uebel, die eine enge Zusammenarbeit sowohl mit dem Jugendgemeinderat als auch mit anderen Gruppen anstrebt, in denen jungen Menschen organisiert sind.

Wer Themen oder Projektideen einbringen möchte, die junge Menschen in der Stadt Heidelberg betreffen, kann sich unter Telefon 06221/582 03 40 an Corinna Uebel wenden (Mail: junges-heidelberg@heidelberg.de) agö/red

