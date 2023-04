Junge Wissenschaftlerin erhält Marie-Luise-Jung-Preis

Janin Schokolowski hat am Montagabend in Heidelberg den erstmals vergebenen Marie-Luise-Jung-Preis erhalten. Gewürdigt wird damit ihre Leistung als herausragende Masterabsolventin – und die Auszeichnung erinnert an die bei einer Amoktat im Januar 2022 getötete Studentin Marie-Luise Jung. Schokolowski ist Doktorandin am Hubrecht Institute für Stammzellenforschung in Utrecht (Niederlande). Der Preis wurde von der Ruperto Carola gemeinsam mit der Verfassten Studierendenschaft und dem Doktorandenkonvent ins Leben gerufen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Auszeichnung wird von der Fakultät für Biowissenschaften der Universität Heidelberg verliehen und erinnert an die bei der Amoktat 2022 im Hörsaal im Neuenheimer Feld getötete Biologiestudentin. Deren ausdrücklicher Wunsch sei es gewesen, eine wissenschaftliche Laufbahn an der Uni einzuschlagen. Ihre Eltern und weitere Familienmitglieder kamen zur Preisverleihung.

Mit der Ehrung gelinge es, „ein Ereignis, das uns allen noch sehr wehtut, in eine Unterstützung für eine junge, nach vorne blickende Wissenschaftlerin umzuwandeln“, betonte Opferanwalt Wolfgang Schädler. „Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie die Familie Jung das stützt. Marie-Luise Jung erhält mit dieser Ehrung ein Stück ihrer Würde zurück – und mit jeder neuen Ehrung weitere Wertschätzung.“

Im Namen der Familie betonte Miriam Geibel in einem besonders bewegenden Moment der Feier, dass „Marie in Heidelberg eine wunderbare Zeit hatte“. Sie habe hier fröhliche und spannende Wochen und Monate erlebt. „Sogar das Lernen für die Prüfungen hat sie glücklich gemacht. Sie hat Heidelberg geliebt und wollte hierbleiben.“ Aber Marie habe nicht nur ihr Herz, sondern auch ihre Zukunft in Heidelberg verloren.

Marie-Luise habe sich den Studienort Heidelberg sehr gezielt ausgesucht, daran erinnerte Rektor Bernhard Eitel. Universität sei der Ort, der nur mit Optimismus eine Zukunft gestalten könne. Der Preis stehe für den steten Aufbruch der akademischen Gemeinschaft in die Zukunft.

„Janin Schokolowski zeichnet sich besonders durch große Zielstrebigkeit und hohes Engagement aus“, betont der Dekan der Biowissenschaften, Walter Nickel. Die Preisträgerin absolvierte von 2016 bis 2019 an der Universität Heidelberg ein Bachelorstudium und den Masterstudiengang Biochemie, bevor sie im September 2022 für ihre Promotion nach Utrecht wechselte – eine Partneruniversität der europäischen Elite-Unis.

In ihrer als herausragend bewerteten Magisterarbeit widmet sie sich der Untersuchung von Zellkulturproben, für die sie fluoreszierende Sonden für die Bildgebung in lebenden Zellen entwickelt. Ihre Arbeit schlägt sich bereits in zwei wissenschaftlichen Arbeiten nieder, begründet die Jury die Auswahl der Preisträgerin. Schokolowski gab einen kurzweiligen und allgemeinverständlichen Einblick in ihre Forschung.

„Etwas Neues schaffen“

Peter Abelmann für die Verfasste Studierendenschaft und Diana Zhunussova betonten bei der Feier in der Alten Aula der Universität vor rund 300 Gästen, „wir können nichts, was geschehen ist, ungeschehen machen. Aber wir können etwas Neues schaffen aus der Trauer“ und beschworen „den Geist unserer Universität“. Franziska Grün (Doktorandenkonvent) würdigte die Masterarbeit Schokolowskis. „Wir benötigen in der frühen akademischen Ausbildung unbedingt diese Wertschätzung“, ergänzte sie. „Hinter deinem Erfolg stecken viel Liebe und Leidenschaft für dein Fach.“

Die Laudatio auf die Preisträgerin hielt der Studiendekan für Biowissenschaften, Walter Nickel. Schokolowski war nach dem Abitur aus mehr als 600 Bewerbern und Bewerberinnen für den Studiengang ausgewählt worden, für den nur 25 Studienplätze pro Semester zur Verfügung stehen. Die Auswahl stelle oft schon die Weichen für eine erfolgversprechende Karriere in der Wissenschaft. Es handele sich um einen sehr forschungsorientierten Studiengang der Biowissenschaft.

Den musikalischen Rahmen gestalteten Universitätsmusikdirektor Michael Sekulla am Flügel und Caroline Werke vom Collegium Musicum der Universität Heidelberg am Cello.

Der Marie-Luise-Jung-Preis ist mit einem Preisgeld von 1500 Euro verbunden und zunächst für 20 Jahre ausgelobt.