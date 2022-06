Eine 28-jährige Heidelbergerin ist beim Wandern in den Alpen in Österreich tödlich verunglückt. Die Frau aus Heidelberg war am Samstag alleine im Kleinwalsertal unterwegs, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Sie beging laut Polizei den Mindelheimer Klettersteig bei Mittelberg (Vorarlberg) und setzte ihre Route über einen Grat fort. Dabei habe sie aus unbekannten Gründen den Halt verloren

...