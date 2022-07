Jugendlicher in Heidelberger Altstadt angegriffen – Zeugen gesucht

Heidelberg. Ein 16-jähriger Junge wurde am Donnerstag gegen 02.30 Uhr in der Sofienstraße in der Heidelberger Altstadt angegriffen, als er sich zu Fuß auf dem Heimweg befunden hat. Nach Angaben der Polizei wurde der Jugendliche in Höhe eines Bekleidungsgeschäftes von zwei unbekannten Männern angesprochen. Als der junge Mann weitergehen wollte, rannte einer der Männer auf den 16-jährigen Jungen zu und schlug ihn mit der Faust mehrmals ins Gesicht. Der Jugendliche erlitt durch die Faustschläge eine Fraktur.

Der Täter soll dunklere Hautfarbe haben, ebenso sein Begleiter der ca. 1,85m bis 1,90 m groß sein soll. Weitere Angaben zu den Flüchtigen liegen bislang nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06221 99-1700 bei der Polizei zu melden.