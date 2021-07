Jugendlicher flüchtet auf E-Scooter vor Polizei - Beamtin verletzt

Heidelberg. Bei dem Versuch, sich einer Kontrolle zu entziehen, hat ein jugendlicher E-Scooter-Fahrer in Heidelberg eine Polizeibeamtin verletzt. Der 17-Jährige versetzte der Geschädigten am Donnerstag kurz nach Mitternacht während der Fahrt gezielt einen Schlag mit dem Ellenbogen in Richtung Oberkörper, teilte die Polizei mit. Die Beamtin war daraufhin nicht mehr in der Lage, ihren Dienst fortzusetzen.

Der Jugendliche sollte zuvor am Bismarckplatz kontrolliert werden. Er flüchtete jedoch in eine in der Nähe befindlichen Tiefgarage. Die Polizei nahm die Verfolgung auf und versperrte mit einem Streifenwagen die Ausfahrt der Tiefgarage. Als der 17-Jährige diese auf seinem Fahrzeug wieder verlassen wollte, setzte er zum Schlag gegen die Beamtin an. Der Fluchtversuch endete schließlich in der Bergheimer Straße, wo es der Polizei gelang, den E-Scooter-Fahrer festzunehmen.

Es stellte sich heraus, dass der Jugendliche alkoholisiert unterwegs war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,44 Promille. Er wurde nach einer Blutentnahme in die Obhut seiner Eltern übergeben. Nun soll geprüft werden, ob der 17-Jährige dazu geeignet ist, einen Führerschein zu erwerben.