Heidelberg. Eine Gruppe Jugendlicher hat am Samstagabend im Bereich der Kurfürsten-Anlage in Heidelberg einen 23-jährigen Mann und seinen 34-jährigen Begleiter angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, suchten die Jugendlichen die Konfrontation mit den Männern und griffen diese körperlich an. Dabei erlitt der 23-Jährige leichte Verletzungen. Die Hintergründe der Streitigkeiten sind bislang unklar und Teil der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/991700 zu melden.

