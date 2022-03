Jugendliche bei Diebstahl erwischt - 14-Jähriger mit Schlagring festgenommen

Heidelberg. Drei Jugendliche sind am Dienstagnachmittag bei Diebstahl in der Heidelberger Altstadt erwischt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Gruppe vor einem Souvenirladen in der Hauptstraße auffällig. Die Beamten deckten auf, dass sich eine 17-Jährige eine Sonnenbrille aus der Auslage aufsetzte und davonlief ohne sie zu bezahlen. Ein 14- und ein 15-Jähriger des Dreiergespanns sollten ebenfalls auf Diebesgut durchsucht werden. Der 14-Jährige versuchte darauf, in Richtung Bismarckplatz zu flüchten, konnte aber noch von einem Beamten aufgehalten werden. Der Jugendliche versuchte, sich seiner Festnahme zu widersetzten und verletzte dabei eine Beamtin. In seiner Hosentasche wurde ein Schlagring gefunden. Die 15-Jährige war im Besitz von Tabak.

Gegen die 17-Jährige wird nun wegen Diebstahls ermittelt. Der 14-Jährige muss sich wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.