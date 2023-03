Jugendfeuerwehr pflanzt 150 Bäume im Stadtwald

Die Jugendfeuerwehr Heidelberg hat 150 Bäume im Stadtwald gepflanzt. 13 Jugendliche aus den Jugendgruppen der Freiwilligen Feuerwehr Abteilungen Pfaffengrund und Wieblingen setzten die jungen Bäume gemeinsam mit den Jugendbetreuern und den Forstexperten des stätischen Landschafts- und Forstamtes um Revierleiter Wolfgang Ernst auf dem Heidelberger Königstuhl ein. In rund vier Stunden wurden Esskastanien, Kirschen und Fichten gepflanzt. Die Jugendlichen ließen sich auch von eisigem Wetter und steinigen Böden am steilen Hang nicht aufhalten und hatten viel Spaß bei der Aktion, die anlässlich des 50. Jubiläums der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg unter dem Motto „Das Blatt wenden“ stattfand. Der Jugendfeuerwehr gehören 224 Kinder und Jugendliche an. miro

