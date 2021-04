So hatte sich Jürgen Spieß seinen Abgang von der internationalen Heberbühne nicht vorgestellt. Bei der EM in Moskau kassierte der 37-Jährige die Höchststrafe im Gewichtheben, er baute im Stoßen ein Loch. Diese Formulierung verwenden die Schwerathleten, wenn alle drei Versuche in einer Disziplin scheitern. „Ich habe bis zum Schluss gekämpft, obwohl die Chance auf Tokio klein war. Als die 196

...