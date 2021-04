Heidelberg. Das St. Josefskrankenhaus in der Heidelberger Weststadt steht vor dem Verkauf: Der Orden der Barmherzigen Schwestern vom Hl. Vinzenz von Paul Freiburg übergibt das Haus an die Artemed Klinikgruppe als neuen Gesellschafter. Das hat der Orden bestätigt. Damit geht eine rund 130-jährige Ära zu Ende. Es ist das zweite christlich geführte Krankenhaus der Stadt, das voraussichtlich in der Jahresmitte einen neuen Eigentümer bekommt: Das St. Elisabeth im Stadtteil Handschuhsheim, das rund 100 Jahre von der Kongregation der Schwestern vom heiligen Josef geführt wurde, ist an die Software-Firma „Patient21“ des Bonner Unternehmers Christopher Muhr verkauft worden.

Die Altersstruktur des Vinzentinerinnen-Ordens – es leben derzeit 91 Schwestern mit einem Altersdurchschnitt von über 82 Jahren in der Gemeinschaft –, die finanziellen Möglichkeiten und die gravierenden Veränderungen im Gesundheitswesen hätten zu dieser Entscheidung geführt, heißt es in einer Mitteilung. Jährlich werden im St. Josefskrankenhaus 21 000 Patienten stationär und ambulant behandelt. Als Plankrankenhaus des Landes Baden-Württemberg verfügt das St. Josefskrankenhaus über 249 Betten in den Fachrichtungen Chirurgie, Innere Medizin, Gynäkologie und Geburtshilfe sowie der belegärztlich geführten HNO-Heilkunde. Die Artemed Gruppe hat ihren Sitz im bayerischen Tutzing und betreibt neben Pflegeeinrichtungen auch Kliniken, unter anderem das Heilig-Geist Hospital in Bensheim.

Papst Franziskus muss dem Verkauf des „Josefs“ noch zustimmen. © Philipp Rothe

Die Übergabe des „Josefs“ soll in der zweiten Jahreshälfte erfolgen. Die Kaufverträge seien bereits unterzeichnet, aber es fehlen noch die Zustimmung des Kartellamtes, des Heiligen Stuhls in Rom und des Erzbischofs der Diözese Freiburg. Die Verträge der rund 600 Mitarbeiter sollen unverändert übernommen werden. Übergeben werden Gesellschafteranteile, die GmbH bleibt erhalten. Die gefundene Lösung sei „eine gute Entscheidung“, sagte Geschäftsführer Manfred Albrecht. Am Mittwoch informierte die Klinikleitung die Beschäftigten. Die Neuigkeit sei ruhig aufgenommen worden. Das benachbarte Hospiz Louise soll weiter im Besitz der Schwestern bleiben.

Mannheimer Häuser verkauft

Vor mehr als zwei Jahren hat der Vinzentinerinnen-Orden bereits zwei Kliniken in Mannheim abgegeben: Das Theresienkrankenhaus, zu dem auch die St. Hedwig-Geburtsklinik in Mannheim gehört, wurde zum Jahreswechsel 2018/19 von den Barmherzigen Brüdern Trier (BBT) übernommen. Zum 1. Januar 2020 kam zudem das evangelische Diakonissenkrankenhaus in den Verbund der drei christlichen Hospitäler in der Quadratestadt. BBT sei auch eine Option für das „Josefs“ gewesen, heißt es aus Mannheim. Einen kirchlichen oder gar katholischen Träger zu finden, sei aber sehr schwer gewesen. Im St. Josefskrankenhaus arbeiteten in den vergangenen zehn Jahren keine Vinzentinerinnenschwestern mehr, die letzten beiden waren 2008 gegangen. Es gab aber weiter unter anderem Schwestern aus Indien, die in der Krankenversorgung eingesetzt wurden.

